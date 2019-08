Voorzieningenrechter stelt FC Groningen in het gelijk in kort geding over sanctie

Foto: Archief EHF

Groningen Donderdag diende er een kort geding tussen de supportersvereniging van FC Groningen en de club FC Groningen. Het ging over een sanctie tot het leeglaten van een stadionvak, opgelegd door de aanklager betaald voetbal van de KNVB.