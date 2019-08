Mensenhandel en illegale prostitutie in massagesalons Haarlemmermeer

In een salon lijkt zelfs sprake van mensenhandel. Dat is gebleken na bezoeken van een mystery guest. De burgemeester van Haarlemmermeer, Marianne Schuurmans, heeft alle zes de salons voor een periode van drie maanden gesloten. Dit schrijft de gemeente Haarlemmermeer op de website.

Burgemeester Marianne Schuurmans: 'Allereerst is het zonder vergunning verrichten van seksuele handelingen tegen betaling niet toegestaan. Daarbij komt dat de masseuses dit werk niet in alle gevallen vrijwillig doen. Reden genoeg dus om deze vorm van illegale prostitutie aan te pakken.'

De mystery guest is ingezet om illegale prostitutie in massagesalons op te sporen. Hij heeft bij alle massagesalons gevraagd om een ontspanningsmassage van een uur. Tijdens de behandeling heeft hij zoveel mogelijk informatie proberen te krijgen van de masseuse: haar (werk)naam, nationaliteit, hoe lang ze het werk al deed en op welke tijdstippen van de dag ze werkte. Er is niet gevraagd om seksuele diensten, maar als de mystery guest het vermoeden had dat deze werden aangeboden, probeerde hij te achterhalen wat er precies werd bedoeld. Uit de bezoeken van mystery guest bleek dat in alle massagesalons seksuele diensten werden aangeboden, of zelfs ongevraagd werden uitgevoerd. De mystery guest is uiteraard niet op de aanbiedingen ingegaan en zodra de behandeling seksueel van aard werd, heeft hij de massage gestaakt, aldus de gemeente.

In een van de massagesalons waren de signalen van mensenhandel zo duidelijk dat deze zijn gemeld aan de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel.