Man gewond bij schietincident Dickenslaan Amsterdam, politie zoekt getuigen

Wanneer de politie ter plaatse komt aan de Dickenslaan na een melding dat er zou zijn geschoten, treffen zij een gewonde man aan op het trottoir. Hij blijkt te zijn beschoten. Nadat hij ter plekke de eerste medische zorg krijgt van hulpverleners, wordt hij aanspreekbaar naar een ziekenhuis vervoerd. Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding is van het schietincident, wordt door de recherche onderzocht. De schutter is vermoedelijk weggereden in een donkere Volkswagen Golf. Rechercheurs spreken graag met mensen die getuige zijn geweest en die nog niet met de politie hebben gesproken. Ook is het onderzoeksteam benieuwd of er mensen zijn die het incident mogelijk hebben gefilmd.

Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Melding schietincident Kelbergen

Een half uur voor het schietincident aan de Dickenslaan, rond 22.00 uur, is er bij de meldkamer de melding gedaan dat er zou zijn geschoten aan de Kelbergen. Niemand raakte gewond. Ondanks dat er op de locatie uitgebreid onderzoek is verricht, zijn er geen sporen gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. Toch doet de recherche nader onderzoek en ook in deze zaak spreken rechercheurs graag met mensen die mogelijk meer weten over dit incident.