Onderzoek naar explosief aan het Snodenhoekpark in Amsterdam

Op zondagavond 11 augustus krijgt de meldkamer rond 19.45 uur de melding dat er een verdacht voorwerp is aangetroffen bij een woning. Na een eerste inschatting van een politieman van het Team Explosieven Verkenning, wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. Deze experts hebben het vermoedelijke explosief veilig ontmanteld en verwijderd. Het blijkt te gaan om een handgranaat. Nadat het onderzoek van de EOD is afgerond, is er door forensisch rechercheurs onderzoek verricht op de locatie. Hoe het explosief op de locatie terecht is gekomen is op dit moment niet duidelijk.