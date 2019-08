Marechaussee pakt man op die nog 4,5 jaar moet zitten

Marechaussees waren vooraf op de hoogte dat de man zou landen in Maastricht met een vlucht uit Turkije. Het Advanced Passenger Information-systeem, een methode waarmee van te voren passagiersgegevens worden bekeken, gaf deze melding. Onmiddellijk nadat de man was geland, is hij door de Marechaussee aangehouden. Hij was veroordeeld voor een misdrijf uit de Opiumwet.

De man is overgebracht naar een huis van bewaring. Daar moet hij zijn gevangenisstraf van bijna 1.650 dagen uitzitten.