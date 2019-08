Zeldzame bamboemaki geboren in Apenheul

Moeder en kind zijn inmiddels voor bezoekers te zien en maken het goed. Het geslacht van het kleintje is nog niet bekend. Apenheul is erg blij met de geboorte, aangezien Alaotra bamboemaki’s bij de 25 meest bedreigde primatensoorten ter wereld horen.

Fokprogramma

Apenheul is onderdeel van het Europees fokprogramma om Alaotra bamboemaki’s in dierentuinen in stand te houden. In het wild leeft de soort rond het Alaotrameer op het Afrikaanse eiland Madagaskar. Daar moet hun leefgebied steeds vaker plaatsmaken voor rijstvelden: een belangrijke inkomstenbron van de bevolking op Madagaskar. Hierdoor zijn er nog maar een paar duizend bamboemaki’s in het wild. Ook in dierentuinen komen ze niet veel voor. Van de soort die Apenheul houdt, zijn er zo’n 70 individuen in Europese dierentuinen te zien.

Speelmaatje

De groep bamboemaki’s in Apenheul bestaat nu uit 7 dieren. Zij delen hun verblijf met de kroonsifaka’s. Bamboemaki’s hebben tijdens hun eerste levensweken alle hulp van hun moeder nodig. Daarna zijn ze al snel zelfstandig. De moeders dragen hun kinderen de eerste weken in hun mond als ze ze willen verplaatsten. Een leuk gezicht voor iedereen die Apenheul deze zomer bezoekt. Bovendien wacht er al een speelmaatje op de kleine bamboemaki. Eén van de andere vrouwtjes uit de groep heeft onlangs namelijk ook een kleintje gekregen. Bezoekers kunnen straks dus volop genieten van spelende, jonge bamboemaki’s.

Praktische informatie

Apenheul is t/m 3 november 2019 dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Van 13 juli t/m 25 augustus 2019 is Apenheul open van 9.00 tot 18.00 uur.