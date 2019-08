Gewapende overval op Groningse coffeeshop

De politie heeft afgelopen nacht na een melding van een getuige een 56-jarige dakloze man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewapende overval in een coffeeshop aan het Schuitendiep in Groningen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Geldbedrag aangetroffen

'De verdachte voldeed aan het opgegeven signalement van de overvaller', aldus de politie. Bij de verdachte werd een geldbedrag aangetroffen. Dit geld is in beslag genomen. De 56-jarige zit vast in een cel. Hij wordt dinsdag gehoord. Het onderzoek is in volle gang. Het slachtoffer raakte gewond. Hij mocht na medische behandeling het ziekenhuis verlaten.