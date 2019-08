Autodief na achtervolging aangehouden bij Roermond

Naar aanleiding van een melding van de Duitse politie over een plofkraak in Heinsberg afgelopen nacht, namen medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid positie in de buurt van de grens op de N280. Omstreeks 04.45 uur zagen ze daar een Duitse Audi met hoge snelheid richting Roermond rijden. Toen startte een achtervolging waarbij de Audi steeds sneller ging rijden en snelheden boven de 200 km/uur werden gehaald. Bij Horn verliet de Audi plotseling de N280, keerde en reed terug in de richting Duitsland. Voorbij Roermond, bij Maalbroek lukte het de politie om de Audi in te halen en er voor te gaan rijden. De bestuurder was echter niet van plan te stoppen en ramde de politieauto met hoge snelheid van achteren. Beide auto’s kwamen daarna beschadigd tot stilstand. De bestuurder van de Audi verliet de auto en vluchtte maar kon even later door één van de agenten uit de politieauto worden aangehouden. Daarbij zijn enkele waarschuwingsschoten gelost.

Gestolen

Na nader onderzoek bleek dat de Audi woensdagavond in Duitsland was gestolen. De eigenaar had nog niet in de gaten dat zijn auto er niet meer was en was zeer verbaasd toen de Duitse collega’s voor de deur stonden.

Doodslag

De agenten zijn door ambulancepersoneel nog onderzocht maar hebben bij de aanrijding geen verwondingen opgelopen. Zij doen wel aangifte tegen de bestuurder van poging tot doodslag.

Van enig verband met de plofkraak in Duitsland is niet gebleken.