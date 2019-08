Vrouw licht gewond bij gewapende woningoveral Stein

Zondagmiddag is een vrouw licht gewond geraakt toen zij in haar woning aan de Drossaert Roststraat door een nog onbekende man werd overvallen. Dit meldt de politie zondag

Steekwapen

De man had zich toegang tot de woning weten te verschaffen en bedreigde de bewoonster met een steekwapen. Het gaat om een jongeman, blank met kort stekelig haar gekleed in een spijkerbroek en een blauwe jas. De bewoonster raakte slechts licht gewond en had geen medische zorg nodig. Onduidelijk is nog wat de verdachte precies uit de woning heeft meegenomen.

Getuigen

Direct na de melding is er via Burgernet een oproep gedaan aan mensen in de omgeving, mochten zij de jongeman gezien hebben. De politie is een buurtonderzoek gestart. Eventuele getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.