Grootste fietsenstalling ter wereld vandaag in Utrecht geopend

'Aantal reizigers blijft groeien'

'Vandaag openen we in Utrecht de grootste fietsenstalling ter wereld! Een feestelijk en belangrijk moment, want het aantal reizigers groeit en blijft groeien. Vanaf vandaag kunnen in Utrecht weer duizenden reizigers extra hun fiets vlakbij hun perron kwijt. De afgelopen jaren bouwden we het aantal fietsparkeerplekken in Nederland al uit van 200.000 naar 490.000. En we zijn zeker nog niet klaar; met het extra geld dat het kabinet hiervoor uittrekt komen er nog veel meer plekken op drukke stations door het hele land', aldus Van Veldhoven.

Fietsland bij uitstek

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat fietsen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse Identiteit. Alle Nederlanders samen fietsen zo’n 15 miljard kilometer per jaar. Daarmee is fietsen goed voor ruim een kwart van onze verplaatsingen. Zulke hoge gebruikscijfers vragen om creatieve oplossingen. Zo bouwen we in Nederland enorme fietsgarages en heuse ‘fietsflats’ om al die fietsen een plekje te geven. Met als absoluut kroonjuweel de grootste fietsenstalling ter wereld bij Station Utrecht Centraal. Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied Utrecht: 'Fietsen zit in de genen van de Utrechter. Zo had Utrecht al in 1885 het eerste fietspad van Nederland. Utrecht wil een mooie, gezonde, leefbare stad zijn én blijven. Daarom zetten we in op de fiets als gezond en duurzaam vervoersmiddel in een groeiende stad. De grootste fietsenstalling ter wereld past daar uitstekend bij. Ik ben er trots op dat wij deze in het Utrechtse stationsgebied hebben.'

De grootste fietsenstalling ter wereld

De gemeente Utrecht, Prorail en NS realiseren en beheren gezamenlijk de fietsenstalling Stationsplein in Utrecht. Naast 12.500 parkeerplekken biedt de stalling ruimte aan 1.000 OV fietsen. De stalling is 24/7 open en gebruikers kunnen hun fiets elke eerste 24 uur gratis stallen. Verder bestaat de stalling uit drie verdiepingen en gaat er een doorgaand fietspad door de stalling zodat je aan twee kanten in en uit de stalling kunt fietsen. Een digitaal verwijssysteem helpt de fietsers makkelijk vrije plekken te vinden. Vanuit de stalling zijn reizigers zo op het perron. Utrecht Centraal is daarmee echt een mulitimodaal OV-knooppunt.

Maak fietsen nóg aantrekkelijker

Het treinverkeer groeit de komende jaren met ca. 30%. Dat merken gemeente Utrecht, ProRail en NS elke dag. Om fietsen van en naar stations nog aantrekkelijker en makkelijker te maken wordt fors geïnvesteerd in fietsvoorzieningen bij stations. De grootste fietsenstalling ter wereld is daar een mooi voorbeeld van. Tot nu toe zijn er rond Utrecht Centraal in totaal 22.000 openbare plaatsen. De partners onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden om aan de groei van het fietsgebruik tegemoet te kunnen komen.

Roger van Boxtel, president-directeur NS: 'Hoe drukker onze binnensteden worden, hoe relevanter de combinatie van fiets en trein wordt. Want trein en fiets zijn beste vrienden en vullen elkaar perfect aan. De helft van de treinreizigers komt met de fiets naar station en de groei van onze OV-fiets is overweldigend. De fiets kent in Nederland geen nadelen, mits je 'm maar goed kunt stallen. Deze 5.000 extra plekken helpen daarbij. Zo helpen we nog meer mensen om met het openbaar vervoer te reizen.'

Ans Rietstra, directeur Projecten ProRail: 'Al 20 jaar vernieuwen we stallingen en breiden we ze uit. Met de toenemende druk op de felbegeerde ruimte rondom stations wordt dat steeds lastiger. Maar een stalling als deze in Utrecht laat zien dat ons dat nog steeds lukt; we blijven het fietsgebruik naar stations stimuleren! Een duurzamer combinatie is niet denkbaar.'