Politie haalde wietplanten Hasselt weg vanwege stankoverlast

In de media en op social media is verontwaardiging over het weghalen van twee wietplanten op een adres in Hasselt. 'We willen niet via de media een discussie met betrokkenen voeren, maar leggen wel uit waarom en hoe we als politie hebben opgetreden', zo laat de politie maandag weten.

Melding

Een paar weken geleden kwam er bij Meld Misdaad Anoniem een melding binnen. In de melding werd er gesproken over overlast door wiet: er hing een sterke wietlucht bij het huis waar de planten in de tuin stonden. Daarom zijn we met de eigenaar in gesprek gegaan. We hebben de kans geboden om de planten zelf weg te halen.

Deadline

Afgelopen vrijdag is er een deadline gesteld: de planten moesten zaterdagavond verwijderd zijn. 'Toen we constateerden dat het niet het geval was, hebben agenten de planten maandag weggehaald en vernietigd', aldus de politie.

Geen strafrechtelijke consequenties

Het hebben van enkele wietplanten wordt gedoogd in Nederland: het is verboden om wietplanten te hebben, maar bij enkele planten volgen er geen strafrechtelijke consequenties. Als er overlast gemeld wordt, gaat de politie over tot handhaven en worden de planten vernietigd. Voor deze eigenaar zijn er dus verder geen strafrechtelijke consequenties aan verbonden.