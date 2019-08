Verwijdering flitspaal Jan Th. Tooroplaan Ede

De flitspaal op de Jan Th. Tooroplaan ter hoogte van de Johannes Bosboomlaan in Ede is verwijderd. Op deze locatie wordt de weg opnieuw ingericht: er worden middengeleiders aangebracht en daarmee een wachtruimte gecreëerd voor overstekend verkeer. De verwachting is dat hiermee de snelheid wordt afgeremd en de verkeersveiligheid verbetert. Hierdoor verliest de flitspaal op deze plek zijn functie.

Het Openbaar Ministerie (OM) is beheerder van alle flitspalen in Nederland. Nadat een paal geplaatst is, wordt regelmatig beoordeeld of een paal in voldoende mate bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het OM overlegt met de wegbeheerder en de politie en beslist uiteindelijk over de eventuele verwijdering van een flitspaal. In dit geval is de aanpassingen in de infrastructuur en de bijdrage aan de verkeersveiligheid reden om de paal weg te halen.