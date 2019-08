Cabriolet over de kop, automobilist gewond

Traumahelikopter

De auto belandde in een sloot en vloog vervolgens over de kop en kwam in een weiland terecht. De hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. De automobilist is met onbekend letsel naar het ziekenhuis van Assen overgebracht.