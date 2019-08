Malen nieuw in voorlopige selectie Oranje

Voor de 20-jarige PSV-aanvaller is het zijn eerste uitverkiezing in de Oranje-voorselectie, die 29 spelers telt.

Het Nederlands elftal vervolgt de kwalificatiecampagne voor EURO2020 vrijdag 6 september in het Volksparkstadion in Hamburg. Daar staat om 20.45 het treffen met Duitsland op het programma. Daarna reist de ploeg van Koeman naar Tallinn, waar maandag 9 september Estland Oranjes tegenstander is. In het Lilleküla Stadium is de aftrap om 21.45 uur (20.45 uur Nederlandse tijd).

De voorlopige selectie:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Joël Veltman (Ajax), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

Op OnsOranje een korte toelichting van Ronald Koeman op de selectie.