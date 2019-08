OM wil bijna 2 miljoen euro zorggeld afpakken van frauderend stel

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Rotterdam geëist dat de bestuurder van de zorginstelling ZSV en zijn partner in totaal 1.945.393 euro betalen aan de schatkist. Dit meldt het OM woensdag.

Stelselmatige fraude

'De zorginstelling regelde zorg en huisvesting voor gehandicapten. De bestuurder werd in december 2017 veroordeeld voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling', aldus het OM.

'Als popster geleefd'

De rechtbank veroordeelde de bestuurder tot een gevangenisstraf van vier jaar voor valsheid in geschrift, het opmaken van valse jaarrekeningen en het gewoontewitwassen van in totaal 1.889.893 euro. Dat bedrag heeft hij onttrokken aan de zorginstelling en samen met zijn vriendin uitgegeven, oordeelde de rechtbank. De officieren van justitie betoogden op zitting dat de bestuurder en zijn vriendin ‘het leven van een popster leefden’.

Vier dure auto's voor de deur

Ze maakten vele luxe reizen, altijd businessclass. Ze hadden vier auto’s voor de deur; een luxe Audi, een BMW en ieder een eigen Porsche. Ze winkelden bij de duurste winkels en kochten sieraden ter waarde van tienduizenden euro’s per stuk. De rechtbank veroordeelde de vriendin van de bestuurder voor schuldwitwassen van 1.889.893 euro. Tegen het laatste vonnis is de verdachte in appel gegaan.

Het OM ziet de 1.889.893 euro die verdachten door de fraude hebben verkregen en hebben witgewassen als crimineel verdiend vermogen. De bestuurder keerde zichzelf daarnaast in 2016 meer salaris toe dan hij volgens de zogenoemde ‘Balkenende-norm’ mocht ontvangen.

'Geld gezamenlijk uitgegeven'

Dat verschil ziet het OM ook als crimineel verdiend vermogen. Mede daarom is het bedrag van 1.889.893 euro dat verdachten hebben witgewassen, nog eens verhoogd met 55.000 euro. Het OM komt daarmee op een totaal van 1.945.393 euro wederrechtelijk verkregen vermogen. Beide verdachten kunnen hierop aangesproken worden, want zij hebben het ook gezamenlijk uitgegeven aldus het OM: “Bankpassen, creditcards en bankrekeningen werden gedeeld en aan elkaar ter beschikking gesteld en uitgaven werden voor hun gezamenlijk gedaan.” De officieren van justitie zien dan ook geen aanleiding om het bedrag voor de vriendin van de bestuurder te matigen. De rechtbank heeft direct conform eis uitspraak gedaan