Wegwerkzaamheden A2 rond Amsterdam

Aankomend weekend van vrijdag 23 augustus 19.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen. In verband met deze werkzaamheden is op- en afrit (3) Abcoude richting Utrecht afgesloten.

Daarnaast is de verbindingsweg A9/A2 in knooppunt Holendrecht vanuit Haarlem richting Utrecht afgesloten. Tussen Holendrecht en Vinkeveen zijn minder rijstroken beschikbaar. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd en omleidingen.

Rijkswaterstaat doet er alles aan om hinder voor weggebruikers te beperken. Daarom blijven tijdens de werkweekenden enkele rijstroken beschikbaar, waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Het verkeer wordt omgeleid wanneer een op- en afrit gesloten is.

Tijdens de weekendwerkzaamheden van 21 tot 24 juni konden niet alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een technische storing aan het verkeerssysteem. Hierdoor konden we minder asfalteren van de A2 dan gepland. Dat werk halen we nu in.