FIOD legt groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren bloot

6 aanhoudingen

De zaak kwam aan het rollen toen de FIOD in het nog lopende onderzoek twee belangrijke criminele dienstverleners ontmaskerde. De FIOD heeft in de afgelopen maanden in totaal tot op heden 6 personen aangehouden in Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland. De FIOD sluit nieuwe arrestaties echter niet uit.

Inbeslagnames

Tijdens het onderzoek en de arrestaties is bij zoekingen beslag gelegd op 450.000 euro aan contant geld en banktegoeden. Daarnaast nam de FIOD xtc, anabolen en geneesmiddelen in beslag met een waarde van ongeveer 1 miljoen euro.