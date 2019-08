Gezochte man slaat op de vlucht

Zo moet hij nog 21.000 euro betalen vanwege een door de rechter opgelegde schadevergoedingsmaatregel. Daarnaast moet hij nog 30 dagen gevangenisstraf uitzitten voor een andere zaak.

Na onderzoek bleek deze 53-jarige bestuurder ook gesignaleerd te staan, omdat hij niet was teruggekeerd van verlof uit een penitentiaire inrichting. Nadat de verdachte was verteld dat hij de Marechaussee moest volgen, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor. Hierop zette de Marechaussee de achtervolging in. Bij de afslag Wymeer vloog de auto uit de bocht en kwam tot stilstand tegen een picknickbank. De man is aangehouden.