Auto belandt op zijn kop na botsing met boom

Op De Hilte in Gieterveen is een vrouw gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk.

Oo de weg tussen Gieterveen en Nieuwediep knalde de vrouw op een boom waarna de auto op het dak belandde.

De vrouw heeft enige tijd vast gezeten in de auto. Ze werd door het ambulance personeel uit de auto gehaald. De inmiddels gearriveerde brandweer uit Gieten heeft de auto veiliggesteld.De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De opgeroepen traumahelikopter kon worden gecanceld. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen, tijdens de afhandeling en berging was de weg enige tijd afgesloten voor het verkeer.