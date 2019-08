Meisje raakt bekneld in kettingnetje van basket

Donderdagavond kwam een jonge dame kwam wel op een heel vreemde manier in de belangstelling in Emmen.

Bekneld

Op een basketbalveld aan de Wendeling in Emmen was de jeugd aan het spelen. De dame in kwestie klom op de staander waar de basket aan zit en kwam op onverklaarbare wijze bekneld te zitten in het stalen netje.

Hulpdiensten

De brandweer en ambulance kwamen om haar uit de hachelijke situatie bevrijden. Met het schaamrood op de kaken kwam ze weer op de grond. Ze raakte niet gewond.