Gemeente Almere moet Nederlands-Somalisch gezin opvangen

Een dakloos gezin uit Groot-Brittannië moet per direct onderdak krijgen van de gemeente Almere. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag beslist in een spoedprocedure.

Opvang

Het Nederlands-Somalische gezin met vier jonge kinderen kwam eind juli terug naar Nederland om bij een vriendin in te trekken. Er zou sinds 2016 sprake zijn van geweldsdreiging nadat de vader van het gezin in Engeland getuige was geweest van een geweldsincident. Op het moment dat het gezin in Nederland aankwam is de vriendin van gedachten veranderd.

Aanvraag bij Almere

Kort daarna vroegen zij opvang aan in Leiden en Alphen aan den Rijn. Die gemeenten weigerden om opvang te verlenen. Daarop deed het gezin een aanvraag bij de gemeente Almere. Vanaf 2 augustus werd het gezin opgevangen in een buurthuis in Almere en konden zij tijdelijk overnachten in de woning van een medewerker. Zij kon het gezin niet langer onderdak bieden.

Kwetsbare kinderen

De gemeente Almere vindt dat er geen sprake is van een spoedeisende situatie en zag geen aanleiding om een spoedmaatregel te treffen, omdat het gezin onvoorbereid uit Engeland is vertrokken en zelfredzaam zou zijn. Vandaag bleek tijdens de zitting dat de gemeente hier nog onderzoek naar doet.

Tijdelijke opvang

In afwachting daarvan is de rechter van oordeel dat de gemeente nu tijdelijk opvang moet bieden totdat het onderzoek is afgerond en op de aanvraag heeft beslist. Daarbij heeft de voorzieningenrechter de belangen van de kinderen - het gaat om een gezin met vier zeer jonge en kwetsbare kinderen die een groot belang hebben bij onderdak - doorslaggevend geacht.