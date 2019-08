Agressieve man houdt huis in supermarkt

Tegen 21.00 uur kreeg de politie een melding dat er in de omgeving van het Bloemenoordplein in Waalwijk een man met een mes liep te zwaaien. Hij dreigde daarmee ook naar verschillende voorbijgangers en beschadigde enkele auto’s. Eenmaal ter plaatse bleek de verdachte de plaatselijke supermarkt in te zijn gegaan. Door zijn agressieve gedrag rende het winkelende publiek direct in paniek de winkel uit. Twee agenten probeerden binnen de man aan te houden. Die verschanste zich echter achter in de winkel en begon met spullen naar de agenten te gooien. Hierop werd pepperspray ingezet, maar dat leek de man in eerste instantie niet te deren. Ook greep hij naar een stok en sloeg daarmee in op de agenten, waardoor een van hen verwondingen op liep. Na een tijdje zagen de agenten de kans schoon om de man te overmeester. Ook de verdachte liep daarbij verwondingen op en daarom werd hij na zijn aanhouding eerst naar het ziekenhuis gebracht voor medisch onderzoek. Daarna werd hij in een cel ingesloten. Wat de rede is geweest van het agressieve gedrag van de man is onbekend.