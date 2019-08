Dode en gewonde in Rotterdams drugslab

In de Rotterdamse wijk Kralingen is zondagmiddag een dode man gevonden in een woning aan de Louise de Colignylaan.

Familie en de politie waren naar het adres gegaan omdat met geen contact kreeg met de man en hij zich in de woning zou bevinden.

Agenten troffen in de woning de dode man aan en een drugslab. Er zou volgens RTV Rijnmond nog een persoon in de woning aanwezig zijn geweest die is aangehouden. Zijn medische toestand was dusdanig slecht, dat hij naar een ziekenhuis moest worden gebracht.

Politie en brandweer doen onderzoek naar welke stoffen er in de woning zijn, om vervolgens de situatie te kunnen stabiliseren.