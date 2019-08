Fietsster gewond na frontale botsing op fietspad

Een 38-jarige vrouw is zondagmiddag 25 augustus in Westkapelle gewond geraakt nadat zij frontaal op een tegemoetkomende fietser botste. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. De andere fietser is doorgereden. De politie verzoekt hem of haar om contact op te nemen met de politie.