Vijf mannen uit Assen vrijgelaten, geen aanwijzingen voor mishandeling

De vijf mannen die in verband daarmee zijn aangehouden, zijn door de recherche gehoord. Daarnaast heeft een buurtonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Uit het onderzoek van de politie bleek dat zaterdag een melding is gedaan van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij de 32-jarige man mogelijk betrokken zou zijn. Daarop is hij aangesproken door de vader van het meisje. De vader heeft geprobeerd de 32-jarige tegen te houden omdat hij op zijn fiets wilde wegrijden. Daarop ontstaat een worsteling tussen beiden en komen zij ten val. Ondertussen zijn ook vier omstanders gealarmeerd. Zij hebben vervolgens de 32-jarige man vastgehouden in afwachting van de komst van de politie. De 32-jarige man bleek later te zijn overleden. De vier zijn vervolgens aangehouden. De vader van het meisje meldde zich daarna zelf bij de politie.

Uit het politieonderzoek is niet gebleken dat de vijf mannen de 32-jarige Assenaar hebben mishandeld. Op grond van deze eerste bevindingen van het politieonderzoek heeft het Openbaar Ministerie dan ook besloten om de vijf mannen in vrijheid te stellen. Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat door, vandaag vindt sectie plaats door de patholoog bij het NFI. Het onderzoek door de recherche naar het mogelijk zedendelict gaat eveneens verder. In verband met de privacy van de betrokkenen zullen hierover geen verdere mededelingen worden gedaan.

Vanwege het onderzoek en de twee centrale onderwerpen daarin, komt de politie nog steeds graag in contact met mensen die meer informatie hebben. De politie is telefonisch bereikbaar via 0900-8844.