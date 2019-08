Tieners proberen 11-jarige te beroven in Vleuterweide

Speeltuin

Om half vier kreeg de politie melding dat een 11-jarige zich thuis had gemeld na te zijn lastiggevallen door twee jongens van tegen de achttien jaar oud. Dat was gebeurd toen de 11-jarige vanaf het winkelcentrum in Vleuterweide over het fietspad richting de Europaweg fietste. Bij de speeltuin ter hoogte van de Breeveen sprongen twee jongens voor hem op het fietspad, waardoor hij schrok en ten val kwam. De tieners scholden de 11-jarige uit, wilden zijn geld afpakken en dreigden hem te slaan. Een passant maakte een einde aan hun poging de 11-jarige te beroven, waarna de twee tieners wegvluchtten.

Recherche

De politie heeft aangifte opgenomen ter zake poging diefstal met geweld. Graag zouden rechercheurs spreken met getuigen die meer kunnen vertellen over de twee tieners die de 11-jarige lastig vielen. Mogelijk herkent u de beide jongens aan hun kleding? Zij droegen allebei een korte broek, een van hen had een zwart T-shirt aan en de ander droeg een grijsrood T-shirt.