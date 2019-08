Mogelijk vechtpartij voorafgaand aan auto over de kop

In Den Bosch kwam maandagmiddag een rond 15.30 uur een auto op zijn kop terecht op de Boschmeersingel. Dit meldt de politie maandag.

Ravage

'De ravage was groot. De bestuurder had daarvoor veel schade aan straatmeubilair en geparkeerde auto's veroorzaakt. De bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie

Vechtpartij

Waarschijnlijk is er een vechtpartij aan het ongeval voorafgegaan. Hiervoor is een andere man aangehouden. De bestuurder wordt aangehouden voor onder meer het verlaten van de plaats van het ongeval. De weg werd afgesloten voor onderzoek en het afvoeren van het autowrak. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.