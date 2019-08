'Weed'- robot via 5G aan het werk gezet op boerenerf in Drenthe

De provincie Drenthe organiseerde dinsdag, in samenwerking met KPN en Wageningen Plant Research, een demodag 5G in Valthermond. 'Gezamenlijk presenteerde de partijen een zogenaamde Weed robot die akkers inspecteert en met behulp van gegevens via een 5G-verbinding onkruid bestrijdt op precies die plekken waar hij het heeft gedetecteerd', zo meldt de provincie dinsdag.

Automatisch onkruid wieden

'Deze robot gaat het onkruid te lijf zonder tussenkomst van de boer. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor nieuwe mogelijkheden voor toepassing van automatisering in de precisielandbouw', aldus de provincie

Slim onkruid wieden op noodzakelijke plekken

De ‘Weed robot’ is een landbouwmachine die zelfstandig over de akker rijdt en scant op de aanwezigheid van onkruid (aardappelopslag) en deze in dezelfde gang bestrijdt. Jeroen van der Jagt, regiodirecteur KPN:

5G

Via het pre-5Gnetwerk van KPN kunnen gegevens waar de robot mee werkt, zeer snel uitgewisseld worden. Door deze technologie kan preciezer onkruid worden bestreden en kunnen landbouwers besparen op menskracht, gewasbeschermingsmiddelen en diesel. Er is namelijk geen trekker nodig. Dat betekent winst voor de boer en voor het milieu.

Toekomstgerichte Landbouw

Gedeputeerde Henk Jumelet is enthousiast over deze nieuwe technische mogelijkheden. Ontwikkelen van nieuwe technologische methoden om duurzaam en efficiënt te werken is een van de pijlers onder ons beleid voor Toekomstgerichte landbouw. Ik ben er blij mee dat we in Drenthe op deze manier kunnen bijdragen aan het verbeteren van de opbrengst voor de landbouw en tegelijkertijd ook het milieu een dienst bewijzen. Ik ben er trots op dat de eerste proeven met de weed robot in Drenthe plaatsvinden.