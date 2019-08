Verdachte aangehouden voor steekpartij

Een 43-jarige man uit ’s-Hertogenbosch is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij van zondag 25 augustus. Een 28-jarige man uit Vinkel raakte hierbij gewond en meldde zichzelf in het ziekenhuis. De politie werd pas uren later op de hoogte gesteld van het incident.