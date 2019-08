60 procent sporters weet niet wat te doen bij oververhitting, overhitting kan leiden tot hitteberoerte

Meer dan 60 procent van de mensen weet niet hoe zij moeten handelen wanneer een sporter in hun omgeving oververhit is geraakt. Bijna de helft van de Nederlandse sporters zegt niet zeker te weten of zij de signalen van oververhitting tijdens het sporten zouden herkennen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De hulporganisatie komt met tips voor sporters, om te zorgen dat mensen zich bewust zijn van de risico’s van oververhitting.

Van de sporters denkt 55 procent dat oververhitting bij hen zelf nooit zou kunnen voorkomen. De helft van de respondenten geeft aan dat warm weer geen effect heeft op hun sportschema, ook met warm weer wordt er op dezelfde manier door gesport. Vrijwel iedere sporter is zich ervan bewust dat oververhitting kan voorkomen tijdens sporten bij warm weer. 41 procent van de Nederlandse sporters is zich er niet van bewust dat je ook oververhit kan raken tijdens het sporten wanneer het minder warm is. ,,Oververhitting klinkt misschien niet ernstig, maar kan uiteindelijk leiden tot ernstige situaties als hitte-uitputting en een hitteberoerte”, zegt Peter Paul Tenthof van Noorden, hoofd evenementenhulpverlening van het Rode Kruis.

Oververhitting

“Oververhitting is er niet persé alleen bij warm weer. Het gaat om je eigen kerntemperatuur als je fysieke inspanning levert”, zegt inspanningsfysioloog Gerard Rietjens. ,,Als je warmte niet goed kwijt kunt, door te veel kleding of kleding die te weinig ademt, dan kun je ook bij lagere temperaturen hitteletsel oplopen.” Rietjens geeft aan dat de fysieke gezondheid belangrijk is. Wie niet fit kan minder goed zweten. Ook wie bepaalde medicatie of type supplementen gebruikt, loopt een hoger risico op oververhitting. ,,Ook getrainde mensen lopen een risico bij warm weer.”

Tips

Het Rode Kruis verspreidt tips voor veilig sporten via de website, sociale media en communicatie naar sporters in combinatie met evenementorganisaties, zoals Le Champion. Een goede voorbereiding is het halve werk. Voordat je start aan een sportieve uitdaging zoals een hardloop-evenement is het goed om de dagen ervoor goed te slapen. Zorg dat je goede luchtige en ademende kleding aantrekt. Dit zorgt ervoor dat zweet makkelijk kan verdampen. Tijdens het sporten is het belangrijk om goed te blijven drinken: zorg dat je vochtbalans in orde is, denk aan ongeveer 1 liter per uur. Drink ook grote slokken per keer. Naast goed drinken, is eten belangrijk. Zorg dat je voldoende suikers en zout binnen krijgt.



Als je intensief aan het sporten bent en jouw hartslag en lichaamstemperatuur is te lang te hoog, dan is er kans op een hitteberoerte. Helaas herken je zelf de signalen niet altijd op tijd. Daarom is het zo belangrijk om te weten hoe je de vroegtijdige signalen herkent zodat je zo snel mogelijk kan stoppen met sporten, verkoeling kan zoeken en hulp kan vragen. Mogelijke signalen van oververhitting zijn bonkende hoofdpijn, concentratieverlies, spierkrampen over je hele lichaam, hevige vermoeidheid en overtollig zweten. Het is raadzaam dan direct hulp te zoeken. Wanneer iemand zijn bewustzijn verliest is het belangrijk om direct 112 te bellen en te zorgen dat de lichaamstemperatuur van deze persoon daalt. Andere zorgwekkende signalen zijn bleek zien, moeizame ademhaling, gek gedrag of stoppen met zweten.

Het Rode Kruis staat met EHBO-posten op verschillende sportevenementen in het land. De afgelopen jaren zijn de hulpverleners van het Rode Kruis extra getraind op de signalen van oververhitting en hoe te handelen. Belangrijk is dat sporters zelf ook de juiste maatregelen nemen om oververhitting te voorkomen.