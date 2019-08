Man neergestoken tijdens vechtpartij

Een 28–jarige Vlissinger is daarbij flink gewond geraakt door een mes. De dader is op de vlucht geslagen.

Omstreeks 02.00 uur stuurt de meldkamer enkele eenheden naar de Margrietenlaan vanwege een vechtpartij waarbij een groep mannen betrokken zou zijn. Op de aangegeven plek wordt het slachtoffer bloedend op de grond aangetroffen. Enkele mannen staan zeer ontdaan rondom hem heen. Ambulancemedewerkers hebben de man eerste hulp verleend en hem vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Op de vlucht

Direct is een technisch sporenonderzoek gestart waarbij enkele spullen zijn veilig gesteld. Uit getuigenverklaringen wordt als snel duidelijk wie de vermoedelijke dader is van de steekpartij. Hij is nog voortvluchtig. De aanleiding van dit incident is op dit moment nog onduidelijk.