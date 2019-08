Auto rijdt in op fietser

Een automobilist in een groene personenauto reed woensdag 28 augustus 2019 rond 16.45 uur op de Gouweveerseweg in Zierikzee vermoedelijk in op een fietser uit Ouwerkerk. De politie zoekt getuigen.

Er ontstond op de Gouweveerseweg een verkeersagressie tussen een automobilist en de fietser die was afgestapt. De automobilist keerde de auto en reed in op de fietser. Die liet zijn fiets vallen en sprong opzij. Daarna keerde de automobilist weer en reed hij voor een tweede keer in op de fietser. Hij reed aan de verkeerde kant van de weg en raakte deze keer het achterwiel van de fiets. De fiets is beschadigd. De fietser raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar poging doodslag.