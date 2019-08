Agenten gewond bij aanhouding in Utrecht

Woensdag in de vroege ochtend betreden agenten een woning op de Aalbersestraat om een verdachte buiten heterdaad aan te houden. De man wordt gezocht door de politie voor heling. Eenmaal binnen in de woning doet de man er alles aan om aan de agenten te ontkomen. Hij probeert zelfs van het balkon te springen. Het kostte de agenten flink wat moeite om hem onder controle te brengen. De man blijft zich verzetten, waardoor drie agenten gewond raken. Uiteindelijk kan de man worden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Tijdens de fouillering wordt bij de verdachte een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. De drie gewonde agenten zijn in het ziekenhuis behandeld aan diverse kneuzingen. De drie agenten hebben aangifte gedaan tegen de man uit Utrecht.