Onderzoek naar Herman Ploegstra ligt stil

Op 26 oktober 2010 verdween de toen 35-jarige Herman Ploegstra spoorloos vanuit IJzendijke. De Zeeuwse politie startte een onderzoek naar zijn verdwijning. Het enige dat van hem werd teruggevonden was de BMW-personenauto waarmee hij destijds vanuit zijn woning was vertrokken. De verdwijningszaak is nooit opgelost. In juni 2018 heropende het cold case team van Politie Zeeland-West-Brabant, onder leiding van een Officier van Justitie, de zaak weer omdat er een tip binnenkwam.

Wederom kreeg de zaak volop aandacht van media en publiek. De recherche heeft sinds die tijd alles gedaan wat er binnen de (wettelijke) mogelijkheden lag om erachter te komen wat er met Herman Ploegstra was gebeurd op de avond van 26 oktober 2010. Door het team zijn ook nog twee bewonersavonden georganiseerd. Eén om meer te weten te komen over de handel en wandel van Ploegstra in de tijd voor zijn verdwijning en één om de bewoners van IJzendijke bij te praten over de vorderingen in het onderzoek. Ook waren beide bewonersavonden bedoeld om tips te krijgen van mensen die mogelijk meer wisten over het misdrijf waaraan Ploegstra was komen te overlijden, want daar ging het cold case team inmiddels vanuit. Tijdens die avonden spraken familieleden van Ploegstra over de verdwijning en riepen zij mensen op om met de tip te komen die zou helpen om de zaak af te kunnen sluiten. Het Openbaar Ministerie loofde zelfs een beloning van 15.000 euro uit voor degene die naar voren stapte met de gouden tip. Die beloning geldt overigens nog steeds. Naar aanleiding van de heropening van deze cold case zijn er rond de 60 tips binnengekomen bij het onderzoeksteam, maar de gouden tip kregen de rechercheurs nog niet binnen.

Onderzoeksmogelijkheden raken uitgeput

Omdat alle tips zijn uitgelopen en er verder vooralsnog geen onderzoeksmogelijkheden meer zijn voor het team, ligt de zaak Ploegstra momenteel stil. Dat wil overigens niet zeggen dat de zaak op de spreekwoordelijke ‘plank’ komt te liggen, want ook nu geldt nog zeker dat er bij iedere tip die binnenkomt bij het cold case team doorgerechercheerd gaat worden met alle mogelijkheden die er bestaan. Destijds is aan de familie Ploegstra beloofd dat het team alles uit de kast zou trekken om deze zaak op te lossen en die intentie is er nog altijd. Maar dat kan alleen maar als er nieuwe tips of aanwijzingen binnenkomen. Daarom vraagt Officier van Justitie Kim Weijers, namens het team dat zich met de zaak bezighoudt, u wederom om nog eens na en/of mee te denken; “Weet u iets dat te maken kan hebben met de verdwijning van Herman Ploegstra en hebt u nog geen contact gehad het cold case team over uw tip, dan verzoeken wij u om zich alsnog te melden. Herman Ploegstra is inmiddels bijna negen jaar verdwenen, het wordt écht tijd dat de gouden tipgever naar voren stapt.”