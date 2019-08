Omzet horeca stijgt 1,5 procent in tweede kwartaal

De omzet van de horeca steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 1,5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het CBS. Het volume nam met 0,1 procent toe. De omzet van logiesverstrekking steeg met 4,3 procent en de omzet van eet- en drinkgelegenheden met 0,3 procent.

Omzet logiesverstrekking neemt toe

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, nam met 4,3 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder. Het volume, de voor prijs gecorrigeerde omzet, nam met 1,1 procent toe.

De omzet van hotels nam met 2,9 procent toe, het volume met 0,2 procent. De omzet van overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 8,2 procent.

Laagste omzetgroei eet- en drinkgelegenheden in tweeëneenhalf jaar

Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, kantines, catering en cafés, hebben in het tweede kwartaal 0,3 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Dat is de laagste groei in 2,5 jaar. De omzet van eet- en drinkgelegenheden groeit bijna vier jaar op rij. Het volume, de voor prijs gecorrigeerde omzet, daalde met 0,3 procent.



Met 1,9 procent nam de omzet van kantines en catering het sterkst toe. De omzet van cafés nam voor het tweede kwartaal op rij af.