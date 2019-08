Politie start onderzoek naar eigenaar crowdfundingssite Dream or Donate

Om vast te stellen of er sprake is van een strafbaar feit in de kwestie rond de crowdfundingssite Dream or Donate inventariseert en beoordeelt de politie eerst alle aangifte(s). 'Ook zijn hiervoor gegevensdragers van de eigenaar van Dream or Donate in beslag genomen', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Politieonderzoek

'Op basis daarvan gaan we bekijken waar we precies mee te maken hebben en of er sprake is van een strafbaar feit. Als blijkt dat er sprake is van strafbare feiten, kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafvervolging', stelt de politie.

Offline

Afgelopen dinsdag ging de crowdfundingssite Dream or Donate offline. Het platform werd door mensen gebruikt om geld in te zamelen voor medische behandelingen of aangepast vervoer voor mensen met een beperking. Gebruikers van de doneersite hebben het vermoeden dat ze mogelijk zijn opgelicht. 'Als u vermoedt dat u slachtoffer bent kunt u bij de politie aangifte doen, ook als u eerder is verteld dat dit niet kon, doe dit dus alsnog', aldus de politie.