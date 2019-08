Vrouw zit 13 uur opgesloten in kast na woningoverval

Een vrouw heeft 13 uur lang opgesloten gezeten in een kast in haar woning in Limburg nadat zij vrijdagavond rond 20.00 uur in haar woning werd overvallen door drie mannen. Dit meldt de politie zaterdag.

Lichtgewond

De woningoverval gebeurde in een woning aan de aan de Stationsweg in het Limburgse Herkenbosch. 'De bewoonster raakte hierbij lichtgewond en heeft vervolgens urenlang opgesloten gezeten in een kast', aldus de politie. De politie is een onderzoek gestart en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.

13 uur lang opgesloten

De vrouw werd vrijdagavond omstreeks 20.00 uur door drie mannen overvallen toen ze in de tuin zat. Ze dwongen haar het huis in te gaan en sloten haar op in een kast. De overvallers doorzochten vervolgens de woning. De bewoonster kon na 13 uur vanochtend rond 09.00 uur worden bevrijdt. Het is nog onbekend of er iets buit is gemaakt.

Onderzoek

Mogelijk zijn er mensen die gisteravond iets opvallends hebben gezien, of mensen die in de Stationsweg camera’s hebben hangen. Met hen komt de politie graag in contact. Deel eventuele informatie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.