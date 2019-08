Wielrenner (32) omgekomen bij wielerkoers na botsing met tractor

Zaterdagmiddag is in Limburg een 32-jarige wielrenner op de Goedenraadsbergweg, na een aanrijding, om het leven gekomen. 'De man nam deel aan een wielerkoers toen hij omstreeks 13.30 uur met zijn fiets in aanrijding kwam met een tractor', zo meldt de politie.