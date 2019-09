Mogelijke explosieven gevonden in achtergelaten auto na achtervolging

In de auto vonden agenten spullen die mogelijk explosief waren. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld en de spullen zijn meegenomen voor onderzoek.

Even voor 23.00 uur gisteravond zagen agenten bij Zwolle een zwarte Audi rijden met mogelijk gestolen kentekenplaten. De agenten gaven hem een stopteken, maar in plaats van te stoppen, ging hij er met hoge snelheid vandoor over de A28. Voor de afslag Nieuwleusen stopte de bestuurder, sprong uit de auto en rende de snelweg over een weiland in. Inmiddels was om versterking gevraagd en werd er door meerdere agenten en de helikopter naar de bestuurder gezocht. Die werd niet meer gevonden.

De Audi, die nog steeds op de snelweg stond, is direct onderzocht. In de auto werden spullen gevonden die mogelijk explosief konden zijn. De EOD werd ingeschakeld en uit veiligheidsoverwegingen werd de A28 tussen afslag Ommen en Nieuwleusen afgesloten. De mogelijke explosieven en de auto worden vandaag verder onderzocht.