Weer Statenlid Forum overgestapt naar nieuwe partij Henk Otten

Het Provinciale Statenlid zal de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland morgen informeren over haar overstap. Door het vertrek van Caroline Persenaire gaat FvD naar tien Statenleden in Zuid-Holland en is daarmee niet meer de grootste partij in Zuid-Holland. De partij is nu even groot als de VVD die ook tien Statenleden heeft in Zuid-Holland.

Persenaire wil zich aansluiten bij de nieuwe partij van de geroyeerde mede-oprichter van FvD Henk Otten, om 'samen de noodzakelijke politieke verandering te realiseren', zo laat zij weten.