Man en vrouw mishandeld door groep van 10 tot 15 jongeren

Een groep jongeren heeft zaterdagavond in Oss een man en een vrouw - twee bewoners van een woning aan de Ridderstraat - flink toegetakeld.

De groep bestond uit zo'n 10 tot 15 jongeren die rond 23.00 uur in de Ridderstraat voor overlast zorgde. De man ging naar de groep toe om er met hen over te praten, maar het gesprek mondde uit in een zware mishandeling. Dit meldt onder meer Omroep Brabant maandag.

De man liep twee gebroken tanden op en werd tegen het hoofd geschopt terwijl hij al bewusteloos op de grond lag. Ook de vrouw werd mishandeld. Bij haar ging de schouder uit de kom en liep ze een gekneusde op. Beiden moesten in het ziekenhuis behandeld worden.

De politie doet onderzoek. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.