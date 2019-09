Bewoners vastgebonden bij gewapende overval

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn drie mannen een huis aan de Godfried Bomanslaan in Amstelveen binnengedrongen.

De overvallers bedreigden de twee bewoners met een vuurwapen, waarna de bewoners werden vastgebonden. Een van de bewoners raakte gewond en naar een ziekenhuis gebracht. Dit meldt NH Nieuws woensdag.

Na de overval die zo rond 05.00 uur plaatsvond, zijn de mannen er vermoedelijk in een witte Volkswagen vandoor gegaan. Die auto werd niet veel later teruggevonden op de Nesserlaan. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vluchtauto. Ook is nog onduidelijk of de overvallers iets hebben buitgemaakt.