Dodelijke parachutesprong militair op vliegveld Teuge was noodlottig ongeval

De 22-jarige militair uit Avenhorn die op 23 juli dit jaar is overleden na een parachutesprong op vliegveld Teuge, is om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

'Geen strafbare feiten'

'Uit een feitenonderzoek, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland, zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen', aldus het OM.

‘Uitdagende Training’

De parachutesprong vond plaats in het kader van een zogenoemde ‘Uitdagende Training’, die onderdeel uitmaakt van de militaire vorming. Uit het onderzoek is gebleken dat het slachtoffer na de sprong uit het vliegtuig verstrikt is geraakt in de parachute.

Noodparachute ook verstrikt geraakt

Hierop werd de hoofdparachute afgeworpen om gebruik te kunnen maken van de reserveparachute. Na het afwerpen van de hoofdparachute raakte de arm van het slachtoffer opnieuw verstrikt, waardoor ook de noodparachute zich niet kon ontplooien.