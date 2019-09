Onderzoek naar aanrijding wielrenner met auto

De politie is bezig met een onderzoek naar een aanrijding tussen een 78-jarige wielrenner en een auto op de Vijlenberg woensdagmiddag. De fietser raakte daarbij gewond.

Rond 12.45 uur kregen de hulpdiensten melding van de aanrijding van de fietser die vermoedelijk vanuit de Vijlenstraat richting de Vijlenberg reed. De fietser is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg blijft voorlopig afgesloten omdat medewerkers van het team VerkeersOngevallen Analyse (VOA) technisch onderzoek verrichten. Daarnaast horen agenten ook getuigen ter plaatse om duidelijkheid te krijgen over de exacte toedracht van de aanrijding.