'Lachgaskoning' zelf kort het ziekenhuis in

De 25-jarige ‘Lachgaskoning’ Deniz Üresin, van het 'gasbedrijf' Ufogas, dat vanuit bakfietsen lachgas verkoopt in de uitgaansgebieden van Amsterdam, is maandag met ‘een kleine beroerte’ opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt Het Parool.