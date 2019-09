Vader ontvoerde meisje moet 10.000 euro per dag betalen

Shehzad Hemani, de vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya, mioet volgens het gerechtshof in Den Haag een dwangsom aan de moeder gaan betalen. Voor iedere dag dat de man zijn dochter in India houdt, moet hij 10.000 euro betalen. Dit meldt het Parool.