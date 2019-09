6 jaar cel voor misbruik van nichtje

Een 53-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor jarenlang seksueel misbruik van zijn nichtje in onder meer Eindhoven. De rechtbank Oost-Brabant legt de verdachte daarnaast een contact- en een locatieverbod op van 5 jaar, de maximale termijn.

Het meisje was vanaf haar negende regelmatig alleen bij haar oom in Eindhoven. Hij misbruikte het meisje tijdens die bezoeken en logeerpartijen in zijn woning. Dit ging door tot november 2017, toen het meisje 14 jaar was. Op die leeftijd vertelde zij op school over het misbruik. Volgens het meisje is zij verspreid over al die jaren tientallen keren seksueel misbruikt.

Verder betaalde de verdachte zijn nichtje een aantal keer voor het verrichten van seksuele handelingen. Zo liet hij haar naaktfilmpjes maken van zichzelf en naar hem sturen. Vervolgens dreigde hij die beelden te verspreiden. Nadat het seksueel misbruik uiteindelijk gestopt was, bleef de verdachte zijn nichtje structureel lastigvallen door haar enorm veel WhatsApp-berichten te sturen.

De verdachte wierp zich op als vertrouwenspersoon bij wie het meisje altijd terecht kon en beschaamde dit vertrouwen vervolgens op grove wijze. Het meisje kwam een aantal keer per jaar bij haar oom thuis omdat zij graag met de honden uit de kennel van haar tante speelde. Ze was meestal op bezoek als haar tante in het buitenland was. De verdachte wist dat het meisje autisme heeft en dat de relatie met haar ouders gecompliceerd was. Daar maakte hij ernstig misbruik van. Door zijn handelen deed de verdachte zijn nichtje onbeschrijflijk veel leed aan.

Volgens een psycholoog lijdt de verdachte aan een pedofiele stoornis en een persoonlijkheidsstoornis. Daarom beschouwt de rechtbank hem als licht verminderd toerekeningsvatbaar voor zijn daden. Al met al vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van 6 jaar op zijn plaats. Daarnaast mag de verdachte 5 jaar lang op geen enkele wijze contact opnemen met zijn nichtje en mag hij diezelfde periode niet in de gemeente Eindhoven komen. Ook moet hij het meisje een schadevergoeding betalen van ruim 10.000 euro.