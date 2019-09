Man en vrouw aangehouden op verdenking van handel in drugs

Politiemensen die vrijdag 6 september samen met een deurwaarder een onderzoek in een woning aan De Lente instelden, hebben in die woning drugs aangetroffen. Ook hielden ze twee verdachten, een 49-jarige man uit Breskens en een 43-jarige vrouw uit België, aan.

De politiemensen waren in de woning toen ze een sterke hennepgeur roken. Even later troffen ze een zak met daarin ongeveer 2 kilo hennep aan. Na overleg met het Openbaar Ministerie gingen ze verder met hun onderzoek. In de auto van de mannelijke bewoner troffen ze nog een halve kilo hennep aan. In de woning vonden ze bovendien onder andere drie luchtdrukwapens, twee jammers en een busje traangas.

Vervolgonderzoek

Een man en een vrouw, die tijdens het onderzoek in de woning waren, zijn aangehouden. Ze hebben op het bureau een verklaring afgelegd en afstand gedaan van de in beslag genomen spullen. De politie zet het onderzoek voort. Zo moeten de jammers onderzocht worden, doen politiemensen van de afdeling Wapens en Munitie nog onderzoek naar de strafbaarheid van de drie luchtdrukwapens en wordt ook de hennep nog getest. Als het onderzoek is afgerond, stuurt de politie het dossier naar het Openbaar Ministerie en wordt beslist hoe het tweetal verder vervolgd wordt.