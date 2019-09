Speelgoed vuurwapens in beslag genomen

De politie kreeg om 11.00 uur een melding dat op de braderie twee jongemannen met een vuurwapen gezien waren. De melder had de indruk dat het duo wat van plan was. Het zou gaan om een pistool. Agenten voorzien van kogelwerende vesten zijn op onderzoek uitgegaan. De twee bedoelde jongemannen werden niet meer aangetroffen. Wel zagen de agenten dat vanuit een kraam zwartkleurige speelgoedpistolen werden verkocht. Het speelgoed, dat in kratten was opgeslagen, is in beslag genomen. Het gaat om enkele tientallen speelgoedpistolen. Ook bij een andere standhouder werd nog een dergelijk speelgoedvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen