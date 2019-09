Medewerkster woon-zorgcentrum neergestoken

Een medewerkster van woon-zorgcentrum Nieuw Vredenburgh Cordaan aan de Postjesweg in Amsterdam is zondag aan het einde van de morgen neergestoken door een bewoner.

Volgens AT5 was de vrouw aan het werk in het restaurant en werd door nog onbekende reden aangevallen door een bewoner. De verdachte stak meerdere keren in op het slachtoffer. De vrouw raakte hierbij zwaargewond, maar is buiten levensgevaar.

De verdachte kon meteen worden aangehouden. Omdat deze ook gewond was, werd de man ook naar het ziekenhuis gebracht.